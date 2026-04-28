Una partita importante si è conclusa con la vittoria dell’Aglianese, che ha portato alla promozione. Al termine dell'incontro, circa settecento persone hanno assistito all’evento nello stadio, mentre numerosi bambini si sono riversati sul campo per festeggiare la conquista. La presenza degli spettatori e l’aggregazione nel centro sportivo hanno mostrato come la comunità locale abbia seguito con entusiasmo la squadra durante questa fase decisiva.

I settecento spettatori che hanno riempito lo stadio, l’invasione dei bambini nel rettangolo verde alla fine della gara che ha decretato la conquista della Promozione per l’Am Aglianese sono stati la dimostrazione che tutta la città di Agliana si è riunita intorno ai colori neroverdi. "Unire la città era il nostro scopo fin dall’inizio – dice il presidente dell’Am Aglianese Lorenzo Mazzetti – e mi pare che ci stiamo arrivando, domenica è stata davvero una giornata neroverde e questo vale più ancora della promozione". In effetti non è stato soltanto un successo sportivo, ma la rivincita, o almeno l’inizio di rivincita, di una città che due anni or sono si è sentita derubata di una società di calcio gloriosa, l’ Aglianese 1923, che fu trasferita alla chetichella a Pistoia e usata per salvare la Pistoiese e permetterle di giocare in serie D.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La bella vittoria dell’Aglianese. Tutta la città intorno ai neroverdi: "E vale più della Promozione"

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