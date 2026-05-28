Massimiliano Allegri è considerato il favorito per diventare il nuovo allenatore del Calcio Napoli, superando Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina. La scelta potrebbe avvenire nei prossimi giorni, dopo le recenti discussioni tra le parti coinvolte. La decisione finale dipenderà dall’esito delle trattative e dai colloqui tra le società interessate. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali o annunci ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Massimiliano Allegri avrebbe ormai superato Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Calcio Napoli. Decisiva la stima di Aurelio De Laurentiis e il rapporto con il ds Giovanni Manna. Il sorpasso sarebbe arrivato nelle ultime ore. Dopo giorni di riflessioni, incontri e valutazioni,Massimiliano Allegriavrebbe superatoVincenzo Italianonella corsa alla panchina delCalcio Napoli. Il tecnico livornese sarebbe ora a un passo dal diventare il successore diAntonio Contesulla panchina azzurra. Il nome di Allegri è da anni nei pensieri del presidenteAurelio De Laurentiis. Già nel 2019 il patron azzurro aveva provato a portarlo a Napoli e, secondo le indiscrezioni, l’occasione giusta sarebbe arrivata ora dopo la separazione tra il tecnico e ilAC Milan. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Allegri sorpassa Italiano: il dopo Conte è a un passo dalla svolta

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