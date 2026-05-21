Calcio Napoli continua il casting per il dopo Conte | Allegri e Italiano restano nel mirino
Il Calcio Napoli sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione, con diverse opzioni in campo. Tra i nomi sul tavolo ci sono Allegri e Italiano, entrambi ancora nel mirino del club. È inoltre ancora aperta la possibilità di ingaggiare Sarri, e le discussioni tra la dirigenza e il tecnico sono in corso. La società sta lavorando attivamente per definire la scelta, con incontri tra i dirigenti e i potenziali candidati.
Il Calcio Napoli valuta diverse alternative mentre resta aperta la pista Sarri: De Laurentiis e Manna al lavoro per il tecnico del Centenario Il Calcio Napoli continua a muoversi sul mercato degli allenatori in vista della prossima stagione. Mentre resta ancora aperta e in bilico la pista che porta a Maurizio Sarri, il club azzurro starebbe intensificando contatti e valutazioni su altri profili di alto livello per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus era già stato vicino alla panchina azzurra la scorsa estate, prima della permanenza di Conte dopo la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su 2anews.it
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