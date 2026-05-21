Calcio Napoli continua il casting per il dopo Conte | Allegri e Italiano restano nel mirino

Il Calcio Napoli sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione, con diverse opzioni in campo. Tra i nomi sul tavolo ci sono Allegri e Italiano, entrambi ancora nel mirino del club. È inoltre ancora aperta la possibilità di ingaggiare Sarri, e le discussioni tra la dirigenza e il tecnico sono in corso. La società sta lavorando attivamente per definire la scelta, con incontri tra i dirigenti e i potenziali candidati.

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