La squadra di calcio a cinque Toringhese si è qualificata alle finali nazionali, dopo aver superato le fasi regionali. La squadra, ormai da quindici anni, si distingue per le prestazioni e la costanza nel torneo. La qualificazione è arrivata grazie alla vittoria in una partita decisiva contro un’altra formazione qualificata. La squadra si prepara ora per la fase finale, che si svolgerà in una sede ancora da definire. La squadra non ha ancora annunciato i dettagli della trasferta.

Ormai da diversi anni, per l’esattezza quindici, la Toringhese di calcio a cinque del presidente Giuseppe Martinelli (foto) è protagonista in Lucchesia e in Toscana nei campionati dilettantistici, con buoni risultati, ma, soprattutto, una grandissima passione che va ben oltre i sacrifici, logistici ed economici, di una piccola società. Sono ben dieci, invece, gli anni di iscrizione nelle categorie federali. La stagione federale è terminata con un positivo nono posto, nel girone "B" della serie "C2", un campionato di livello regionale, con formazioni da Prato, Pistoia, Fucecchio, Pontedera e tante altre città. All’attività federale si affianca quella nei tornei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque. La Toringhese dei "miracoli». Qualificata alle finali nazionali

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