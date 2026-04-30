Settore giovanile Dall’Under 17 all’Under 13 Cinque squadre alle finali nazionali

Il settore giovanile azzurro si conclude con cinque squadre che hanno raggiunto le finali nazionali, coprendo le categorie dall’Under 17 all’Under 13. La regular season si è chiusa con risultati significativi per le diverse formazioni, che si preparano ora alle fasi decisive delle competizioni. La partecipazione alle finali rappresenta un passo importante per le squadre coinvolte, che si sono distinte nel corso dell’intera stagione.

Dall’Under 17 all’Under 13, il settore giovanile azzurro chiude la regular season con risultati di grande rilievo e cinque squadre qualificate alle fasi finali nazionali. Un bilancio già significativo, anche se ancora parziale, che conferma la qualità del lavoro svolto nel vivaio e la continuità di un progetto tecnico solido. Spicca il percorso dell’ Under 17 guidata da Lorenzo Tonelli (nella foto), capace di dominare il proprio girone con 60 punti in 24 partite, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte. Impressionanti anche i numeri offensivi, con 95 reti segnate a fronte di 23 subite. Il primo posto consente agli azzurri l’accesso diretto ai quarti di finale Scudetto, un traguardo che conferma una tradizione ormai consolidata: già lo scorso anno la formazione aveva ottenuto la qualificazione diretta alla stessa fase.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Dall’Under 13 all’under 17: cinque squadre del settore giovanile alle fasi finali L'articolo: https://www.empolichannel.it/2026/04/29/dallunder-13-allunder-17-cinque-squadre-del-settore-giovanile-alle-fasi-finali/ - facebook.com facebook