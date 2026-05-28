Riccardo Calafiori ha dichiarato di essere felice per la qualificazione della squadra in Champions League. Ha aggiunto che ora desidera vincerla, definendola un’occasione unica. In passato, il calciatore aveva espresso il desiderio di vincere la Premier League, considerando questa vittoria uno dei suoi sogni. Le sue parole seguono un periodo di delusione legato alla partecipazione mondiale.

Riccardo Calafiori, dalla delusione Mondiale alla finale di Champions. «Vincere la Premier era uno dei miei sogni. Ho chiamato subito Gattuso». Sabato il suo Arsenal, già vincitore dell’ultima Premier League, affronterà il Psg in finale di Champions League. Riccardo Calafiori, difensore italiano, si racconta al Corriere dello Sport. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo LA ROMA « Ho giocato pochissime partite in giallorosso quando ero molto piccolo, un giorno mi piacerebbe tornare. Ma non adesso » IL TITOLO NEL GIORNO DEL COMPLEANNO « Vincere la Premier era uno dei miei sogni, per com’è andata la stagione è stata una cosa incredibile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calafiori: «Felice per la Roma in Champions, adesso tocca a me vincerla, è un’occasione unica»

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