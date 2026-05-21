Roma in Champions | anche Calafiori guarderà la partita

Da sololaroma.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara a disputare l’ultima giornata di campionato con un occhio rivolto alle possibilità di qualificazione in Champions League. Tra i tifosi presenti al Bentegodi ci sarà anche il difensore, che seguirà la partita da vicino. La squadra si gioca tutto in questa sfida decisiva, con l’obiettivo di ottenere un risultato che possa garantire il passaggio alla competizione europea. La partita rappresenta il momento conclusivo di una stagione intensa per i giallorossi.

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La volata per un posizionamento nella prossima Champions League della Roma raccoglie un sostenitore d’eccezione in vista degli ultimi e decisivi novanta minuti di campionato al Bentegodi. Intercettato in esclusiva dai microfoni di Sky Sport, il difensore Riccardo Calafiori ha espresso pubblicamente il proprio profondo legame verso i colori giallorossi, confermando di osservare con enorme trepidazione l’evoluzione della corsa europea della formazione guidata da Gian Piero Gasperini. L’auspicio che la squadra giallorossa riesca a timbrare l’accesso alla massima manifestazione continentale è stato argomentato dal difensore con parole nette, configurando il match contro gli scaligeri come un appuntamento imperdibile anche per chi, come lui, si ritrova ormai a calcare stabilmente altri palcoscenici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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