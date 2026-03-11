Nel nuovo contratto statale, i dipendenti riceveranno aumenti fino a 209 euro lordi al mese. Le tabelle allegate alla bozza di contratto mostrano i dettagli degli incrementi salariali. La proposta include variazioni che interessano diversi livelli di inquadramento e scatti di anzianità. La trattativa riguarda specificamente le retribuzioni e le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici.

Per i dipendenti statali in arrivo nuovi aumenti fino ad un massimo di quasi 209 euro lordi al mese. Il dato è contenuto nelle tabelle allegate alla bozza di contratto che atterrerà domani sul tavolo della trattativa per il rinnovo dell’accordo dei ministeriali e degli altri dipendenti delle Funzioni centrali, in tutto quasi 200 mila statali che fanno da apripista al resto del pubblico impiego. La bozza del contratto per il 2025-2027 contiene anche diverse novità in materia di intelligenza artificiale e lavoro flessibile. Le risorse a disposizione garantiranno, come di consueto, aumenti in base alle qualifiche. Agli operatori, che sono alla base della gerarchia, andrà un aumento a regime dello stipendio tabellare di 119,60 euro lordi al mese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Statali, nel nuovo contratto fino a 209 euro in più. Ecco gli aumenti in busta paga

