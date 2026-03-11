Rinnovo contratto scuola 2025-27 Gilda chiede più risorse in busta paga aumenti degli stipendi base e piena tutela dei diritti di docenti e personale ATA

L'11 marzo si è aperto il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore scuola per il triennio 2025-2027. La Gilda ha richiesto un aumento delle risorse destinate alla busta paga, incrementi sugli stipendi di base e una piena tutela dei diritti di docenti e personale ATA. La discussione riguarda le condizioni contrattuali di insegnanti e staff scolastico.

L'11 marzo ha segnato l'avvio ufficiale del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL scuola relativo al triennio 2025-2027. La Federazione Gilda Unams ha partecipato al primo incontro presso l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni presentando la propria piattaforma rivendicativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

