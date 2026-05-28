Calabria Pizza Fest Infiorata con Manuela Arcuri e Villaggio Sud Agrifest | cosa fare nel weekend

Notizia in breve

Nel fine settimana si svolgono eventi come Calabria Pizza Fest sul Lungomare Falcomatá e l’Infiorata con Manuela Arcuri. Inoltre, è aperto il Villaggio Sud Agrifest, offrendo attività legate all'agricoltura e alla cultura locale. Questi appuntamenti combinano gastronomia, spettacoli e intrattenimento, attirando visitatori e residenti. La programmazione include esposizioni, dimostrazioni e spettacoli dal vivo, con particolare attenzione alle tradizioni e ai prodotti tipici della regione.