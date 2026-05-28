Calabria Pizza Fest Infiorata con Manuela Arcuri e Villaggio Sud Agrifest | cosa fare nel weekend
Nel fine settimana si svolgono eventi come Calabria Pizza Fest sul Lungomare Falcomatá e l’Infiorata con Manuela Arcuri. Inoltre, è aperto il Villaggio Sud Agrifest, offrendo attività legate all'agricoltura e alla cultura locale. Questi appuntamenti combinano gastronomia, spettacoli e intrattenimento, attirando visitatori e residenti. La programmazione include esposizioni, dimostrazioni e spettacoli dal vivo, con particolare attenzione alle tradizioni e ai prodotti tipici della regione.
Gusto, spettacolo e divertimento. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Oasi del gusto sul Lungomare Falcomatá per Calabria Pizza Fest. Al Cilea omaggio a Morricone con archi e voce. Si accende Villaggio Sud Agrifest con un fitto calendario eventi,special guest Clara. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Aperitivo con Ci Sta Tour, Notte al Museo e Infiorata con degustazioni: cosa fare nel weekend a Reggio CalabriaIl fine settimana a Reggio Calabria si presenta ricco di eventi e occasioni di svago, con appuntamenti che spaziano dall’aperitivo con il tour di...
“Calabria Pizza Fest”: il Lungomare Falcomatà si trasforma nel villaggio del gustoDal 29 maggio al 2 giugno, il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ospiterà la prima edizione del “Calabria Pizza Fest”.