Aperitivo con Ci Sta Tour Notte al Museo e Infiorata con degustazioni | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria
Il fine settimana a Reggio Calabria si presenta ricco di eventi e occasioni di svago, con appuntamenti che spaziano dall’aperitivo con il tour di Sanbittèr alle visite notturne ai musei e alle infiorate con degustazioni. Tra le iniziative in programma, ci sono momenti di socializzazione e cultura, pensati per offrire diverse opportunità di intrattenimento ai residenti e ai visitatori. La città si prepara ad accogliere un susseguirsi di eventi che coinvolgono diversi luoghi e interessi, senza dimenticare le tradizioni locali e le attività diurne.
Arriva il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Pausa aperitivo con “Ci Sta Tour” Sanbittèr che farà tappa in città. Aperture straordinarie al MArRC e al MuseA per la Notte dei Musei. Si celebra la giornata dei Parchi a San Giorgio Morgeto con passeggiata al Castello e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Sanbittèr porta nelle piazze italiane l'aperitivo con un truck. Il 'Ci sta tour', ideato da Ogilvy, ha preso il via ieri da San Benedetto del Tronto e si concluderà il 6 luglio tra Desenzano del Garda e Brescia, attraversando l’Italia. Il tour toccherà Bari, Napoli, Reggio facebook
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