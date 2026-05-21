Aperitivo con Ci Sta Tour Notte al Museo e Infiorata con degustazioni | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Il fine settimana a Reggio Calabria si presenta ricco di eventi e occasioni di svago, con appuntamenti che spaziano dall’aperitivo con il tour di Sanbittèr alle visite notturne ai musei e alle infiorate con degustazioni. Tra le iniziative in programma, ci sono momenti di socializzazione e cultura, pensati per offrire diverse opportunità di intrattenimento ai residenti e ai visitatori. La città si prepara ad accogliere un susseguirsi di eventi che coinvolgono diversi luoghi e interessi, senza dimenticare le tradizioni locali e le attività diurne.

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