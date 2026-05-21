Aperitivo con Ci Sta Tour Notte al Museo e Infiorata con degustazioni | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana a Reggio Calabria si presenta ricco di eventi e occasioni di svago, con appuntamenti che spaziano dall’aperitivo con il tour di Sanbittèr alle visite notturne ai musei e alle infiorate con degustazioni. Tra le iniziative in programma, ci sono momenti di socializzazione e cultura, pensati per offrire diverse opportunità di intrattenimento ai residenti e ai visitatori. La città si prepara ad accogliere un susseguirsi di eventi che coinvolgono diversi luoghi e interessi, senza dimenticare le tradizioni locali e le attività diurne.

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Arriva il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Pausa aperitivo con “Ci Sta Tour” Sanbittèr che farà tappa in città. Aperture straordinarie al MArRC e al MuseA per la Notte dei Musei. Si celebra la giornata dei Parchi a San Giorgio Morgeto con passeggiata al Castello e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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