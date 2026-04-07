Quando i santi smettono di essere perfetti al Piccolo Teatro Fonderia Grock debutta Santa Anomalia

Al Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo si terrà il debutto di “Santa Anomalia”, uno spettacolo che affronta il tema del sacro in modo insolito e diretto. Lo spettacolo si propone di esplorare il rapporto tra i santi e la loro perfezione, presentando un’interpretazione più umana e meno idealizzata. La produzione mira a coinvolgere il pubblico con un approccio che combina ironia e introspezione, andando oltre i canoni tradizionali dello spettacolo religioso.

In scena 10 e 11 aprile, con doppia replica alle 19 e alle 21:15, lo spettacolo nasce da un percorso creativo significativo: selezionato dopo una residenza di creazione con Rosario Palazzolo, ha poi conquistato un’ulteriore residenza artistica proprio alla Fonderia Grock, spazio che ora ne ospita il debutto. Un passaggio che racconta già molto della sua forza e della sua urgenza espressiva. “Santa Anomalia” si apre in un luogo sospeso, un santuario che sembra galleggiare tra devozione e disincanto. Qui appare una figura irrequieta, Santa Rosalia, che rompe il silenzio della preghiera e scardina ogni certezza. Non è una santa immobile, né rassicurante: è una presenza viva, contraddittoria, attraversata da domande che non trovano pace. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Risate a domicilio: al Piccolo Teatro di Prova debutta Casa Farsa L'Ambasciata topina, dove i topi smettono di essere cavie e ricominciano a vivereIl luogo si chiama Ambasciata Topina ed è un progetto nato nell’ottobre 2023, meno di un mese dopo l’uccisione dei nove suini del santuario Progetto...