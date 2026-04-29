Sassari sotto il sole | picco di 21°C e allerta UV alto il 29 aprile

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile a Sassari si sono raggiunti i 21°C sotto un cielo completamente sereno. L'intera provincia ha registrato temperature miti e un'assenza di nuvole. L'indice UV ha raggiunto il livello 8, segnalando un rischio elevato di irraggiamento solare. È stato emesso un avviso di allerta UV alto per la giornata, invitando alla massima attenzione durante le ore di maggiore esposizione al sole.

?? Cosa sapere Sassari, 29 aprile: temperature fino a 21°C e cielo terso in tutta la provincia. Indice UV a quota 8 richiede massima prudenza per l'alto irraggiamento solare diurno. Il 29 aprile a Sassari e nelle zone limitrofe la primavera si farà sentire con forza, regalando una giornata di sole intenso e temperature che saliranno rapidamente verso i 21°C già nelle ore centrali. Mentre la città si prepara ad accogliere la luce del mattino, il cielo resterà terso per gran parte della giorna .🔗 Leggi su Ameve.eu

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