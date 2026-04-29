Sassari sotto il sole | picco di 21°C e allerta UV alto il 29 aprile

Il 29 aprile a Sassari si sono raggiunti i 21°C sotto un cielo completamente sereno. L'intera provincia ha registrato temperature miti e un'assenza di nuvole. L'indice UV ha raggiunto il livello 8, segnalando un rischio elevato di irraggiamento solare. È stato emesso un avviso di allerta UV alto per la giornata, invitando alla massima attenzione durante le ore di maggiore esposizione al sole.

?? Cosa sapere Sassari, 29 aprile: temperature fino a 21°C e cielo terso in tutta la provincia. Indice UV a quota 8 richiede massima prudenza per l'alto irraggiamento solare diurno. Il 29 aprile a Sassari e nelle zone limitrofe la primavera si farà sentire con forza, regalando una giornata di sole intenso e temperature che saliranno rapidamente verso i 21°C già nelle ore centrali. Mentre la città si prepara ad accogliere la luce del mattino, il cielo resterà terso per gran parte della giorna .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari sotto il sole: picco di 21°C e allerta UV alto il 29 aprile Notizie correlate Leggi anche: Cagliari, sole battente e picco di 24°C: attenzione all’indice UV 8 Nord, sole e rischio UV: allerta protezione per il meteo? Cosa sapere Nord Italia, lunedì 27 aprile: temperature tra 10 e 26 gradi con indice UV a 6. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo; Sassari, in piazza Porrino riparte la protesta: Qualcuno porti via quei detriti; Dinamo Sassari: la retrocessione è a un passo, ma il presidente Sardara suona la carica: La gente come noi non molla mai; Sassari, l’Accademia di Belle Arti si tinge di giallo con Agatha Christie - L'Unione Sarda.it. Le previsioni del meteo del 29 aprile a Sassari e in provinciaQual è il meteo a Sassari e in provincia? Il 29 aprile la città si sveglierà sotto un cielo terso, pronta a vivere una giornata di primavera ... sassarioggi.it Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo(Adnkronos) – Italia sotto il sole, con clima estivo e temperature al di sopra della media stagionale. Domina il bel tempo anche in questo fine settimana, ma occhio alle nubi che faranno capolino nei ... msn.com 24 ore al fischio d’inizio di Montespaccato - Sassari Calcio Latte Dolce! Non è prevista la diretta del match, pertanto vi invitiamo a non cliccare nei link che potete trovare sotto i nostri post o far affidamento a pagine fake riportanti nomi di i - facebook.com facebook