È iniziato il cantiere al Marino nel quartiere di Cagliari, dove sorgerà un hotel di lusso sul lungomare del Poetto. I lavori prevedono la costruzione di strutture e infrastrutture che modificheranno l’accesso alla spiaggia libera, restringendo temporaneamente alcune vie di collegamento. La viabilità estiva nella zona sarà interessata da deviazioni e restrizioni, con modifiche alla circolazione veicolare e pedonale durante la fase di costruzione.

? Punti chiave Come cambierà l'accesso alla spiaggia libera del Poetto dopo i lavori?. Quali impatti avrà il nuovo cantiere sulla viabilità estiva della zona?. Perché i residenti temono la privatizzazione di un pezzo di costa?. Come si integrerà il design moderno con l'architettura razionalista esistente?.? In Breve Inizio lavori fissato per giovedì 28 maggio 2026 presso l'ex ospedale Marino.. Progetto mira a trasformare il rudere razionalista in struttura ricettiva d'élite.. Residenti temono la privatizzazione di porzioni di spiaggia libera al Poetto.. Lavori avviati a ridosso della stagione estiva lungo la costa cagliaritana.. Il cantiere dell’ex ospedale Marino a Cagliari è ufficialmente aperto questo giovedì 28 maggio 2026, con i lavori che iniziano proprio alle porte della stagione estiva lungo la costa del Poetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, parte il cantiere al Marino: nasce un hotel di lusso al Poetto

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