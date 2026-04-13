Cagliari rapina con la sdraia al Poetto | arrestati 4 complici

Quattro persone sono state arrestate a Cagliari dopo aver messo a segno diverse rapine ai danni di bagnanti tra Calamosca e il Poetto nella giornata di domenica 12 aprile 2026. Le forze dell’ordine hanno intercettato il gruppo dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e hanno fermato i sospetti in una zona vicina alla spiaggia. Le rapine sono state commesse con l’uso di una sdraia come arma.

Un gruppo di quattro individui è stato fermato dalle forze dell’ordine a Cagliari dopo una serie di rapine ai danni di bagnanti, avvenute tra la zona di Calamosca e la spiaggia del Poetto nella giornata di domenica 12 aprile 2026. L’operazione ha portato all’arresto di due giovani e al trattenimento di un terzo, mentre un quarto soggetto è stato denunciato dopo che le autorità sono riuscite a recuperare i beni sottratti alle vittime. L’episodio che ha scosso la tranquillità della costa cittadina è iniziato con diverse segnalazioni giunte al numero di emergenza 112. I militari, già impegnati in pattugliamenti nelle zone limitrofe, si sono precipitati verso il litorale del Poetto, dove hanno intercettato tre ragazzi impegnati nel furto della borsa di una donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, rapina con la sdraia al Poetto: arrestati 4 complici Maltempo in Sardegna, a Cagliari distrutto il molo di Marina Piccola al PoettoL’allerta rossa per il maltempo prosegue per tutta la giornata di oggi a Cagliari: il sindaco Massimo Zedda ha ordinato la chiusura del lungomare... Leggi anche: Rapina con spari al titolare dell'agenzia di viaggi, 68enne casertano arrestato nel ristorante coi complici