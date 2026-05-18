Triathlon a Cagliari | caos e blocchi stradali al Poetto

Durante un evento di triathlon nel quartiere del Poetto a Cagliari, si sono verificati blocchi stradali e disagi alla circolazione. Le strade tra Lungo Saline e via Gorgona si sono riempite di veicoli in attesa, creando un imbuto che ha rallentato il traffico. Sono state segnalate alcune deviazioni per consentire il passaggio senza ingorghi, anche se non tutte le vie alternative sono risultate immediatamente percorribili. La gestione del traffico è stata affidata alle autorità locali, intervenute sul posto.

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? Domande chiave Come hanno creato l'imbuto stradale tra Lungo Saline e via Gorgona?. Quali percorsi alternativi garantiscono il transito senza rimanere bloccati?. Perché la proposta dei residenti sulla corsia preferenziale è stata ignorata?. Chi deve rispondere del caos logistico causato dai blocchi al Poetto?.? In Breve Blocchi via Stromboli e via Dell'Idrovora iniziati sabato 16 maggio 2026.. Deviazioni forzate verso via dell'Idrovora e stabilimento ospedale Marino.. Residenti propongono transito privato su corsia preferenziale per via Gorgona.. Criticità strutturali tra Cagliari e Quartu evidenziate lungo il litorale.. Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico lungo il litorale del Poetto durante la domenica 17 maggio 2026, a causa delle restrizioni per il 3° Triathlon Città di Cagliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Triathlon a Cagliari: caos e blocchi stradali al Poetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cagliari, rapina con la sdraia al Poetto: arrestati 4 compliciUn gruppo di quattro individui è stato fermato dalle forze dell’ordine a Cagliari dopo una serie di rapine ai danni di bagnanti, avvenute tra la zona... Parklife a Rende: blocchi stradali e divieti per il decennale? Cosa sapere Rende, Parklife al parco di Commenda il primo maggio 2026 con blocchi stradali. Che turno,e' accaduto di tutto. Frasi razziste a Davis in Cagliari-Udinese,gol annullati alla Juve dopo aver scelto il frame giusto,gol del pari annullato al Verona,caos a Parma per 2 reti fortemente volute da arbitro e var,disfatta del Milan che perde con l'Atalanta. x.com Triathlon al Poetto, traffico in tilt: Lungosaline chiuso, code infiniteDomenica da incubo per i cagliaritani che hanno scelto il mare: decine di agenti della Polizia locale mobilitati, ma è servito a poco. L’occasione persa del Molentargius ... unionesarda.it