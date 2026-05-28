Un giocatore si è infortunato cadendo sui teloni durante il Roland Garros e ha deciso di abbandonare il torneo. L’incidente si è verificato durante una partita, portando al ritiro immediato del partecipante. La notizia si aggiunge a una serie di problemi fisici riscontrati nelle recenti edizioni del torneo, che ha registrato numerosi ritiri e infortuni tra i partecipanti. Un avvocato del giocatore ha annunciato l’intenzione di intentare una causa contro gli organizzatori.

L'edizione 2026 del Roland Garros pare proprio non essere particolarmente fortunata, per quanto concerne i ritiri, gli infortuni o i problemi fisici emersi nel corso di alcuni match. A parte il forfait di Carlos Alcaraz, già noto da tempo per via dei guai al polso che lo avevano costretto ad alzare bandiera bianca a Barcellona, e che lo terrano fermo quantomeno fino a Wimbledon, vi sono stati infatti altri episodi. Tra gli assenti ancor prima della partenza Arthur Fils, vittima di un problema all'anca agli Internazionali di Roma, Lorenzo Musetti, infortunio al retto femorale e anche Jack Draper, Holger Rune e Alejandro Tabilo. Costretto invece al ritiro Valentin Vacherot per un dolore al piede sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cade sui teloni, si fa male e lascia il Roland Garros: Blockx vuol far causa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blocks inciampa sui teloni antipioggia e si fa male: possibile causa contro il Roland GarrosDurante un allenamento, il tennista belga, attualmente al numero 37 del ranking mondiale, è caduto a causa di un telone antipioggia e si è...

Sinner, "Blockx e caldo": via all'operazione Roland GarrosJannik Sinner si sta allenando intensamente sui campi di Parigi in vista del suo debutto al Roland Garros, previsto per martedì contro un giocatore...

Argomenti più discussi: Premier League, De Zerbi salva il Tottenham. United e Liverpool in Champions; Roland-Garros : Thomas Fabbiano wins against Christopher Eubanks; Rybakina saluta già Parigi, Swiatek e Svitolina avanzano al terzo turno; Andreas Seppi entra nel team di Eurosport Italia: commenterà il Roland Garros.

Blockx cade su un telone e s'infortuna. Ritiro dal Roland Garros, ora vuole fare causa al torneoIl belga scivola in allenamento, si sloga una caviglia, il suo allenatore valuta la richiesta di un risarcimento ... corriere.it