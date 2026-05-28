Cade sui teloni si fa male e lascia il Roland Garros | Blockx vuol far causa

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giocatore si è infortunato cadendo sui teloni durante il Roland Garros e ha deciso di abbandonare il torneo. L’incidente si è verificato durante una partita, portando al ritiro immediato del partecipante. La notizia si aggiunge a una serie di problemi fisici riscontrati nelle recenti edizioni del torneo, che ha registrato numerosi ritiri e infortuni tra i partecipanti. Un avvocato del giocatore ha annunciato l’intenzione di intentare una causa contro gli organizzatori.

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L'edizione 2026 del Roland Garros pare proprio non essere particolarmente fortunata, per quanto concerne i ritiri, gli infortuni o i problemi fisici emersi nel corso di alcuni match. A parte il forfait di Carlos Alcaraz, già noto da tempo per via dei guai al polso che lo avevano costretto ad alzare bandiera bianca a Barcellona, e che lo terrano fermo quantomeno fino a Wimbledon, vi sono stati infatti altri episodi. Tra gli assenti ancor prima della partenza Arthur Fils, vittima di un problema all'anca agli Internazionali di Roma, Lorenzo Musetti, infortunio al retto femorale e anche Jack Draper, Holger Rune e Alejandro Tabilo. Costretto invece al ritiro Valentin Vacherot per un dolore al piede sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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