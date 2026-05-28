Durante un allenamento, il tennista belga, attualmente al numero 37 del ranking mondiale, è caduto a causa di un telone antipioggia e si è infortunato. L’incidente ha causato la sospensione della sessione e ha portato a un possibile procedimento legale contro il torneo Roland Garros. Non sono stati forniti dettagli sull’entità dell’infortunio o sulle eventuali richieste di risarcimento.

L'incredibile infortunio di Alexander Blockx, causato, pare, da teloni antipioggia durante una sessione di allenamento per il Roland Garros, potrebbe avere strascichi legali. Ruben Bemelmans, allenatore della giovane promessa belga, ha annunciato infatti che con il 21enne belga sta valutando una richiesta di risarcimento dopo l’infortunio occorso al suo giocatore sui campi del complesso “Jean-Bouin”, a pochi passi dall'impianto dello Slam parigino. Blockx, numero 37 del mondo, semifinalista a Madrid, è stato costretto al ritiro prima della partita contro Alex De Minaur a causa di una distorsione alla caviglia che si è procurato inciampando nei teli antipioggia, ripiegati a fondo campo, durante l'allenamento con João Fonseca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Blocks inciampa sui teloni antipioggia e si fa male: possibile causa contro il Roland Garros

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