Iran a Sigonella transitati caccia armati oltre a droni e aerei spia M5S chiede spiegazioni ma gli Usa | Accordi rispettati
Parlamentari M5S denunciano il transito su Sigonella di cacciabombardieri armati e "in configurazione 'tattica'", mentre gli Usa smentiscono la partenza dalla base siciliana di aerei F-15 Strike Eagle Cacciabombardieri armati, in assetto "tattico" ovvero da combattimento, sarebbero transitati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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