Iran a Sigonella transitati caccia armati oltre a droni e aerei spia M5S chiede spiegazioni ma gli Usa | Accordi rispettati

Da ilgiornaleditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Parlamentari M5S denunciano il transito su Sigonella di cacciabombardieri armati e "in configurazione 'tattica'", mentre gli Usa smentiscono la partenza dalla base siciliana di aerei F-15 Strike Eagle Cacciabombardieri armati, in assetto "tattico" ovvero da combattimento, sarebbero transitati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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