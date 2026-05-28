bus condizionatori rotti e disagi il calvario di autisti e passeggeri a bordo dei caloriferi su ruote

A causa di impianti di climatizzazione rotti e assenza di prese d’aria, gli autobus della linea extraurbana nel lericino si sono trasformati in serre mobili, causando disagi sia agli autisti che ai passeggeri. La situazione si verifica in un contesto di caldo intenso e bollino rosso, con i mezzi che non riescono a garantire il raffreddamento. I viaggiatori devono affrontare ambienti soffocanti, mentre gli autisti faticano a gestire le condizioni interne dei veicoli.

La Spezia, 28 maggio 2026 – C aldo da bollino rosso e autobus che si trasformano in serre mobili su ruote, a causa degli impianti di climatizzazione dell’aria rotti e della mancanza di prese d’aria in alcuni di questi mezzi che servono la linea extraurbana nel lericino. Le segnalazioni arrivano alla luce dell’ondata di calore che negli ultimi giorni ha colpito anche la nostra provincia. Non si tratta soltanto di disagio, ma di una situazione che potrebbe provocare malori e colpi di calore a bordo. Le segnalazioni arrivano da Lerici, ma più in generale e a più riprese nel tempo è stata segnalata una serie di disservizi tra ritardi delle corse, linee saltate e mezzi non adeguati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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