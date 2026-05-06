A Amalfi, la fermata del bus presenta pochi stalli disponibili, creando difficoltà sia per gli autisti che per gli utenti. Un video diffuso da uno degli autisti di Sita Sud mostra la situazione quotidiana nella piazza, frequentata da pedoni, famiglie, bambini, turisti e passeggeri. L’aumento dei turisti nella zona ha accentuato i disagi causati dalla carenza di spazi adeguati per la sosta dei mezzi pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un video realizzato da uno degli autisti di Sita Sud mostra quello che accade ogni giorno ad Amalfi per l’assenza di spazi e l’incremento dei turisti nella piazza che accoglie anche i pedoni, famiglie, bambini, turisti e passeggeri. Una situazione di vera e propria emergenza balzata dagli onori della cronaca per il ferimento di un dipendente. Un episodio però, dietro il quale, vogliono far sapere gli autisti che hanno firmato anche una lettera già nel 2024 senza trovare una risposta, si nasconde un problema a monte. Il Comune di Amalfi ha ridotto a sei gli stalli per la sosta dei pullman rispetto ad una originaria dotazione di 12 e questo ha fatto precipitare l’organizzazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amalfi, ecco cosa succede alla fermata del bus: pochi stalli, disagi per autisti e utenti

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