Autisti e personale in rivolta per le condizioni di lavoro scatta lo sciopero dei bus

Oggi si è verificato uno sciopero nel settore dei trasporti pubblici, coinvolgendo autisti e impiegati di una grande azienda di gestione dei bus. I lavoratori hanno interrotto le attività per protestare contro le condizioni di lavoro, segnalando turni troppo lunghi, pause troppo brevi e tempi di trasferimento non conformi alle esigenze. La protesta ha causato disagi per gli utenti che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico.

Nuovo sciopero del personale di Autolinee Toscane, sia autisti che impiegati, che tornano a protestare per una serie di motivi e problematiche legati a turni lunghi, pause insufficienti, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimento non congrui, tempi di percorrenza non adeguati.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver BrtLegnano (Milano) – Aggredito da un dirigente di una società che lavora in appalto per Brt durante una trattativa sindacale: la grave segnalazione... Castano Primo, studenti e insegnanti del Torno in rivolta: scuola da horror, scatta lo scioperoCastano Primo, 12 febbraio 2026 – Finestre coi vetri rotti, piastrelle del pavimento incollate con lo scotch o che saltano via, infiltrazioni d’acqua... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carenza autisti, l’Albo ci vuole vedere chiaro; Autisti e personale in rivolta per le condizioni di lavoro, scatta lo sciopero dei bus; Con Insieme per il lavoro e Fondazione Aldini Valeriani assunti oltre 100 autisti Tper; Alì Issa e gli altri: chi sono i nuovi tranvieri assunti da Gtt per ridurre le 100mila corse perse. Trasporto pubblico: autisti in sciopero per 24 oreI lavoratori di Cialone Tour, aderenti a Usi, protestano su turni, tempi di percorrenza e condizioni di lavoro ... ciociariaoggi.it Autolinee, nuova Accademia: autisti formati e assuntiOltre 200 candidati grazie alla nuova formula per conseguire le patenti ... msn.com Campi Flegrei. . Napoli, autista NCC accerchiato e insultato da tassisti sul lungomare. “Situazione critica, autisti hanno paura. Chiediamo controlli e rispetto delle regole” l’Associazione Campania NCC scrive a Borrelli (Avs): “È la guerra dei taxi, fenomeno peri - facebook.com facebook