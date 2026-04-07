Smart working da oggi nuove regole per piccole e medie imprese | le novità

Da oggi entrano in vigore le nuove norme sullo smart working, introdotte dalla Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese. Le disposizioni prevedono sanzioni come multe e, in alcuni casi, il rischio di arresto per le aziende che non si conformano alle regole stabilite. La legge mira a regolamentare l’attività del lavoro agile, garantendo maggiori tutele ai lavoratori e definendo chiaramente gli obblighi delle imprese.

(Adnkronos) – Nuove regole, tra multe e rischio arresto. Entrano in vigore da oggi le nuove regole sullo smart working introdotte dalla Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese a tutela del lavoratore agile. Come sancito dalla nuova normativa, da oggi cambiano infatti le regole riguardo alla sicurezza sul lavoro, con misure che prevedono sanzioni severe per i datori di lavoro inadempienti. Secondo quanto prevedono le nuove regole per le Pmi, le multe scatteranno quindi in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al Rls, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Smart working: nuove regole da oggi, arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa rischiano i datori di lavoro Smart working, scattano le nuove regoleEntrano in vigore oggi le nuove norme sul lavoro agile che introducono delle sanzioni per le aziende fino a 7. King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Temi più discussi: Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa rischiano i datori di lavoro da oggi; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia. Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioniUn regime sanzionatorio che prevede dall'arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. ansa.it Smart working, dal 7 aprile scattano arresto e multe per i datori di lavoro che non rispettano queste normePreviste ammende fino a 7.403,96 euro o l’arresto fino a quattro mesi. Per le imprese il lavoro agile entra così in una fase di maggiore responsabilità formale e sostanziale ... ilgiornale.it Prevede più smart working, misure per trattenere i talenti in Italia, l'istituto della “settimana corta” e una valutazione per obiettivi. Tutto quello che c'è da sapere per chi lavora nel settore - facebook.com facebook Prevede più smart working, misure per trattenere i talenti in Italia, l'istituto della “settimana corta” e una valutazione per obiettivi. Tutto quello che c'è da sapere per chi lavora nel settore x.com