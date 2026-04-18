Imprese la burocrazia costa 80 miliardi di euro l’anno

Ogni anno, le imprese italiane spendono circa 80 miliardi di euro per far fronte alla burocrazia, che si configura come uno dei principali ostacoli alla competitività del sistema produttivo. Numerose procedure amministrative e regolamentazioni richiedono tempi e risorse considerevoli, incidendo sulle attività quotidiane delle aziende. Questo peso economico rappresenta una sfida significativa per il mondo imprenditoriale, che si confronta con costi e complessità crescenti.

La burocrazia continua a rappresentare uno dei principali fattori di freno alla competitività del sistema produttivo italiano. Secondo elaborazioni dell’Ufficio Studi di Federcepicostruzioni su dati provenienti da fonti istituzionali europee e internazionali, il costo complessivo degli oneri amministrativi per le imprese in Italia è stimato in oltre 80 miliardi di euro l’anno, pari a circa il 3-4% del pil. “Si tratta – dichiara il presidente nazionale di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi – di una vera e propria tassa occulta che grava sulle imprese, sottraendo risorse a investimenti, innovazione e occupazione”. Il confronto con gli altri Paesi europei evidenzia un divario strutturale.🔗 Leggi su Ildenaro.it L’Italia prigioniera dei burocrati di Bruxelles Notizie correlate Leggi anche: Burocrazia tiranna. Le imprese perdono oltre 300 ore l’anno Leggi anche: La guerra in Iran costa alle imprese e famiglie padovane 199milioni di euro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Federcepicostruzioni: La burocrazia costa oltre 80 miliardi l’anno alle imprese italiane; Vino italiano: burocrazia costa 1,6 mld. Coldiretti a Vinitaly; Jet HR lancia il modulo Fringe Benefit. Un risparmio annuo fino a 400 euro a dipendente, grazie alla partnership con Tundr; Casellati: Intelligenza artificiale per semplificare e dare certezze, burocrazia è stalker quotidiano. Federcepicostruzioni: la burocrazia costa oltre 80 miliardi l’anno alle imprese italiane(FERPRESS) – Roma, 17 APR – La burocrazia continua a rappresentare uno dei principali fattori di freno alla competitività del sistema produttivo italiano. Secondo elaborazioni dell’Ufficio Studi di Fe ... ferpress.it Sangalli: burocrazia costa 8.000 euro l’anno a ogni microimpresaRoma, (askanews) – L’eccessiva burocrazia in Italia è una vecchia malattia che a ogni piccola o micro impresa costa 8.000 mila euro l’anno: un prezzo che nessuna azienda merita di pagare. Lo ha ... affaritaliani.it Gli estratti conto bancari andranno integralmente a sostituire le ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese x.com Il Made in Italy rappresenta l’espressione più compiuta di un sistema di imprese che ha saputo coniugare nel tempo capacità manifatturiera, cultura del... - facebook.com facebook