Le aziende italiane perdono circa 80 miliardi di euro all'anno a causa della burocrazia, che sottrae risorse alla produzione. La presenza di un sistema normativo instabile riduce la capacità delle PMI di investire, ostacolando la crescita e lo sviluppo. Questi costi elevati sono legati sia al tempo dedicato alla gestione delle pratiche amministrative sia alle difficoltà nel seguire continui cambiamenti normativi. La complessità delle procedure rappresenta un ostacolo concreto per le piccole e medie imprese.

? Punti chiave Quanto personale delle PMI viene sottratto alla produzione per la burocrazia?. Come influisce l'instabilità normativa sulla capacità di investimento delle imprese?. Perché la gestione delle norme italiane richiede quasi un anno lavorativo?. Quali riforme possono ridurre il divario tra Italia e media europea?.? In Breve Il 74% delle imprese italiane percepisce la complessità burocratica come un problema grave.. Il 79% delle aziende segnala l'instabilità normativa superando di 16 punti la media UE.. Il 90% delle imprese italiane impiega personale dedicato esclusivamente agli obblighi normativi.. La legge 167 del 2025 introduce meccanismi di riordino e digitalizzazione della produzione normativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Burocrazia: l’impatto di 80 miliardi che frena le PMI italiane

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