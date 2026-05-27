Cottarelli ha affermato che la burocrazia in Italia comporta un costo di circa 57 miliardi di euro all’anno per le piccole e medie imprese. Ha sottolineato che questo peso ostacola la competitività delle aziende italiane rispetto alla Cina. Inoltre, ha dichiarato che la responsabilità di questa burocrazia ricade sui partiti politici italiani e non su Bruxelles. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito.

? Domande chiave Come possono le imprese italiane competere con la Cina nonostante i vincoli?. Perché la responsabilità della burocrazia ricade sui partiti e non su Bruxelles?. Quali misure energetiche potrebbero evitare il rallentamento della crescita economica?. Come può la Zes unica sbloccare la produttività di tutto il Paese?.? In Breve Costi burocratici per le PMI italiane pari a 57 miliardi di euro.. Salari reali calati tra il 2021 e il 2022 per l'impennata prezzi.. Necessità di estendere il modello Zes unica a tutto il territorio nazionale.. Stallo tra sostenitori rinnovabili e nucleare penalizza la competitività delle imprese..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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