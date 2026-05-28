Burnout diplomati per disperazione e classi-parcheggio | così la Brianza combatte la dispersione scolastica
In Brianza, la dispersione scolastica si manifesta con studenti che abbandonano gli studi per motivi diversi, tra cui il burnout e la mancanza di alternative educative come le classi-parcheggio. Alcuni diplomati lo fanno per disperazione, cercando di uscire da situazioni difficili. La regione affronta il problema cercando di ridurre i casi di abbandono, che rappresentano storie di disagio e fallimenti personali. Ogni episodio di drop-out racconta una realtà diversa, ma tutti sono collegati a difficoltà che emergono nel percorso scolastico.
Ogni caso di “drop-out” è una storia umana a sé stante, ma il tratto comune è un disagio che può assumere svariate forme. Si può abbandonare la scuola prima del tempo perché si è scelto un percorso di studi poco adatto alle proprie capacità, per via di difficoltà nelle relazioni adolescenziali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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