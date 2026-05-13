Istituti aperti d' estate fondi dalla Regione | Così combattiamo la dispersione scolastica

Durante l’estate, alcune scuole elementari e medie rimangono aperte grazie a fondi provenienti dalla Regione, con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e affrontare la povertà educativa. La misura mira anche a offrire un supporto alle famiglie siciliane, aiutandole a gestire meglio il confronto tra impegni lavorativi e responsabilità familiari. Le strutture rimangono quindi operative durante le vacanze, offrendo attività educative e di supporto ai giovani studenti.

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Elementari e medie aperte anche d’estate con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa nonché di aiutare le mamme e i papà siciliani a conciliare meglio lavoro e famiglia. È l’obiettivo della circolare "Percorsi estivi", pubblicata dall’assessorato regionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cesena: 347 ragazzi salvati dalla dispersione scolasticaLa battaglia contro l’abbandono scolastico ha trovato un nuovo fronte operativo a Cesena, dove il progetto Savana sta intercettando 347 ragazzi che... Disagio giovanile e dispersione scolastica, il Governo rivendica i dati: “Svolta storica, dispersione scesa all’8,2%”Un miliardo di euro investito per colmare i divari territoriali, 18,5 milioni per il nuovo sportello psicologico nelle scuole e un dato ISTAT che... Argomenti più discussi: Le scuole restano aperte: in arrivo 300 milioni per il Piano Estate; Crui, tirocini nelle sedi diplomatiche: per la prima volta aperti a tutte le classi di laurea; FUORI SEDE – Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri - Mostra - Roma - Palazzo Esposizioni Roma; Palermo: progetto Energy, torna il Summer camp per i bambini dello Sperone. In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Al link in calce è disponibile l'elenco degli istituti aderenti. cultura.gov.it/evento/25-apri… x.com