Il 28 maggio si celebra San Gemiliano, anche noto come Emilio o Emiliano. È stato un vescovo di Cagliari che ha subito il martirio ed è riconosciuto come santo dalla Chiesa cattolica. In questa giornata, sono condivise immagini di auguri sui social network in suo onore.

Si festeggia oggi, 28 maggio, San Gemiliano, Emilio o Emiliano i diminutivi, il vescovo di Cagliari subì il martirio ed è considerato santo della Chiesa cattolica. Secondo le scarne notizie il martire dovrebbe aver vissuto intorno al I secolo DC e sarebbe morto durante le persecuzioni di Nerone ai cristiani. Il vescovo di Cagliari fu lapidato a Sestu. Il vescovo di Cagliari sarebbe stato lapidato a Sestu dove sorge un’antica chiesa romanica. San Gemiliano è venerato nella Sardegna meridionale. La memoria liturgica cade il 28 maggio. Il santo è compatrono della cittadina di Sestu. Il significato del nome. Emilio deriva dal cognomen latino Aemilius, che significa “cortese” o “grazioso” o dal latino e significa “rivale” (dal latino aemilor). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Emilio oggi 28 maggio, immagini di auguri da condividere sui social

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