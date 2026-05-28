Buon compleanno Karima Silvana de Mari Giuseppe Sala…

Notizia in breve

Un elenco di compleanni include figure pubbliche come giornalisti, scrittori e personaggi dello spettacolo. Tra loro ci sono un giornalista, uno scrittore noto per i suoi libri, e diversi presentatori televisivi. La lista comprende anche cantanti e influencer, con alcune di queste persone che festeggiano un altro anno di vita. L’insieme mostra un’ampia varietà di professioni e settori coinvolti.