Buon compleanno Karima Silvana de Mari Giuseppe Sala…
Un elenco di compleanni include figure pubbliche come giornalisti, scrittori e personaggi dello spettacolo. Tra loro ci sono un giornalista, uno scrittore noto per i suoi libri, e diversi presentatori televisivi. La lista comprende anche cantanti e influencer, con alcune di queste persone che festeggiano un altro anno di vita. L’insieme mostra un’ampia varietà di professioni e settori coinvolti.
Buon compleanno Francesco Specchia, Elenoire Casalegno, Silvana de Mari, Paola Ronchi, Kylie Minogue, Rudolph Giuliani, Daniela Gasparini, Giuseppe Sala, Laura Bianconi, Laura Marinoni, Andrea Marcucci, Alessandro Melchiorri, Chiara Mastroianni, Roberto Goretti, Mattia Rosso, Davide Carcuro, Karima, Federica Jasmeen Giura, Antonio Rozzi. Oggi 28 maggio compiono gli anni: Paola Ronchi, dirigente d’azienda; Mario Antozzi, ex calciatore; Francesco Monterisi, cardinale, arcivescovo; Bepi de Marzi, compositore, direttore di coro, organista; Gianfranco Sardagna, ex cestista; Bruno Ferrari, politico; Emilia Sarogni, scrittrice, saggista; Giovanni de Min, ex calciatore; Gaetano Veneto, politico, accademico, avvocato; Maria Carazzi, politica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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