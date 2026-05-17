Buon compleanno Silvana Sembra passato un secolo

A Vallerona, la comunità si è riunita per celebrare il centesimo compleanno di Silvana Raffaelli. La giornata si è svolta tra momenti di festa e di emozione, con amici e familiari che hanno partecipato alle iniziative organizzate per questa ricorrenza. La festa ha coinvolto diverse persone del paese, che si sono raccolte per condividere il momento speciale con la festeggiata. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, con auguri e ricordi condivisi.

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Una giornata di festa e di emozione a Vallerona, dove la comunità si è stretta attorno a Silvana Raffaelli in occasione del suo centesimo compleanno. A rendere omaggio alla concittadina è stato il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli, che le ha consenato una targa celebrativa a nome dell’amministrazione comunale. La cerimonia si è svolta in un clima di affetto e partecipazione, alla presenza di familiari, amici e cittadini che hanno voluto condividere un momento speciale con la signora Raffaelli, figura molto conosciuta e stimata nella frazione di Vallerona. Nel corso dell’incontro il sindaco Galli ha sottolineato il valore umano e simbolico di una ricorrenza come questa, evidenziando quanto gli anziani rappresentino un patrimonio prezioso per le piccole comunità dei borghi e delle aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buon compleanno Silvana. Sembra passato un secolo... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buon compleanno Claudia Del Pozzo, Silvana Migoni, Arianna Ciaberna…Buon compleanno Claudia Del Pozzo, Silvana Migoni, Arianna Ciaberna, Achille Occhetto, Gianni Alemanno, Bruno Bozzetto, Ettore Gotti Tedeschi, Oscar... Leggi anche: Buon compleanno Tg2, mezzo secolo di notizie. Così l’Italia scoprì i punti di vista