Cinque minorenni sono stati denunciati per stalking dopo le indagini della polizia di stato su episodi di bullismo e cyberbullismo. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile e hanno riguardato comportamenti persecutori nei confronti di coetanei, sia in presenza che online. Non sono stati forniti dettagli sui singoli casi o sulle modalità delle vessazioni. Le autorità hanno notificato le denunce ai giovani coinvolti.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Si sono concluse le indagini condotte dalla Squadra Mobil e della Questura di Arezzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, sotto la guida della Procuratrice Roberta Pieri, che hanno portato al deferimento di cinque minori ritenuti responsabili, in concorso, del reato di atti persecutori nei confronti di un loro coetaneo. L'attività investigativa ha avuto inizio nel dicembre 2025, a seguito della querela sporta dalla madre della vittima. La donna recandosi presso gli uffici della Questura di Arezzo, assieme al figlio, aveva denunciato un prolungato periodo di vessazioni subite dal ragazzo, vittima di una vera e propria opera persecutoria e di una continua campagna di denigrazione posta in essere da alcuni suoi coetanei sia a scuola che sui social network. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bullismo e cyberbullismo, concluse le indagini della polizia di stato: 5 minorenni denunciati per stalking

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