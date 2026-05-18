Rischi del bullismo e cyberbullismo | polizia di Stato e Lions Club incontrano studenti
Questa mattina a San Vito dei Normanni si è svolto un incontro sul tema di bullismo e cyberbullismo, promosso dal Lions Club locale in collaborazione con la Questura di Brindisi. L’evento rientra nel progetto “I Lions per la scuola” e ha visto la partecipazione di studenti, educatori e rappresentanti delle forze dell’ordine. Durante l’evento sono stati affrontati i rischi legati a comportamenti aggressivi e all’uso di internet in modo scorretto.
SAN VITO DEI NORMANNI - Un importante incontro dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo, promosso dal Lions Club San Vito dei Normanni in collaborazione con la Questura di Brindisi, si è svolto questa mattina, 18 maggio, nell’ambito del progetto “I Lions per la scuola”. L'iniziativa ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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