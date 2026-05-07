Rapina tra minorenni rubate le scarpe gioiello di Dior | concluse le indagini

Le indagini su una rapina avvenuta davanti alle Torri d’Europa si sono concluse. Due minorenni hanno immobilizzato un coetaneo e gli hanno sottratto le scarpe Dior modello B30, valutate quasi mille euro. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata e presa di sorpresa, mentre i rapinatori hanno preso le scarpe e si sono allontanati. La polizia ha identificato i responsabili e ha chiuso le indagini sul caso.

In due immobilizzano un minorenne davanti alle Torri d’Europa e lo rapinano, sfilandogli le scarpe. Un modello costoso, le B30 di Dior, che possono arrivare a un valore di poco meno di un migliaio di euro. Poi lo minacciano, intimandogli di non dire nulla. Stando a quanto si apprende, il ragazzo.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Kate Middleton, le scarpe-gioiello da 1.275 euro che raramente indossaKate Middleton è stata la protagonista assoluta del banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore del Presidente nigeriano Bola... Leggi anche: Rubate perfino le aquile della stele di Saetta, indagini difficili: gli impianti di videosorveglianza non funzionano Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L'assalto dei giovanissimi con spray e sassi: preso il branco; Torino, rapina al Parco Dora: misura cautelare per un minorenne dopo l'aggressione di gennaio; Maxi rapina ai Parioli: smantellata banda criminale che colpiva gioiellerie e uffici postali; Rapine tra Napoli e Caserta travestiti da finanzieri: sgominata banda di sette persone. Rapina tra quattordicenni: fermato un minoreUn ragazzino di appena 14 anni ha rapinato un coetaneo in piena zona ospedale, a Fano, nei pressi della camera mortuaria. La scena si è consumata in pieno centro, e ha visto coinvolti due minorenni, ... ilrestodelcarlino.it Telesveva. . Ravenna, il video della clamorosa rapina da 325mila euro in due gioiellerie di un centro commerciale: arrestati due sanseveresi #sansevero #cronaca #arresti #rapina - facebook.com facebook Rapina all'Eurospin: scappa con la merce e aggredisce guardia giurata ift.tt/Ng8AELY x.com