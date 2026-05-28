Bullismo e cyberbullismo a Caserta un confronto con studenti istituzioni e magistrati Nessuno deve restare in panchina

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Caserta si è svolto un incontro tra studenti, rappresentanti delle istituzioni e magistrati per discutere di bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo era coinvolgere i giovani in un confronto diretto su questi temi, affrontando anche questioni di legalità e disagio giovanile. L’iniziativa ha previsto un momento di discussione aperta, con l’intento di sensibilizzare e informare sulla rilevanza di prevenire e contrastare comportamenti aggressivi tra i giovani.

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Un momento di confronto diretto con i giovani per affrontare temi sempre più attuali e delicati come bullismo, cyberbullismo, legalità e disagio giovanile. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Un calcio al bullismo – Nessuno in panchina”, in programma il prossimo 3 giugno 2026 presso la sala. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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