Bullismo e cyberbullismo a Caserta un confronto con studenti istituzioni e magistrati Nessuno deve restare in panchina

A Caserta si è svolto un incontro tra studenti, rappresentanti delle istituzioni e magistrati per discutere di bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo era coinvolgere i giovani in un confronto diretto su questi temi, affrontando anche questioni di legalità e disagio giovanile. L’iniziativa ha previsto un momento di discussione aperta, con l’intento di sensibilizzare e informare sulla rilevanza di prevenire e contrastare comportamenti aggressivi tra i giovani.

Un momento di confronto diretto con i giovani per affrontare temi sempre più attuali e delicati come bullismo, cyberbullismo, legalità e disagio giovanile. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Un calcio al bullismo – Nessuno in panchina”, in programma il prossimo 3 giugno 2026 presso la sala. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bullismo e cyberbullismo, studenti a confronto con i CarabinieriGli studenti di Taranto hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i Carabinieri in una giornata dedicata a discutere di bullismo e cyberbullismo.

Una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo a Torrevecchia Teatina: è il dono di Libra Aps-EtsVenerdì 17 aprile, a Torrevecchia Teatina, si terrà la consegna di una panchina gialla donata dall’associazione Libra Aps-Ets all’amministrazione...

Temi più discussi: Blog | Bullismo e cyberbullismo, gli adolescenti non si sentono al sicuro a scuola - Alley Oop; Il Ministero lancia un nuovo portale contro bullismo e cyberbullismo; UNICEF e Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, firmato Protocollo d’Intesa; USR LAZIO – Nuova sezione del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito Bullismo e Cyberbullismo – Cosa sono, come riconoscerli, cosa fare; trasmissione nota M.I.M. n. 2142_2026.

Evento sul bullismo e cyberbullismo Fuori il bullismo, dentro l’empatia x.com

r/BestofRedditorUpdates on Reddit: Il mio ragazzo (26m) è un frequentatore abituale di un subreddit sul bullismo. Dopo averlo scoperto, ho perso ogni rispetto per lui. Cosa faccio? reddit

Stop CyberBullismo il murales degli alunni dell’I.C Leonardo SciasciaDalla scuola I.C. Leonardo Sciascia, con sedi a Racalmuto e Grotte, arriva un forte messaggio contro il bullismo e il cyberbullismo attraverso la realizzazione del murales Stop CyberBullismo, nell’ ... grandangoloagrigento.it

Bullismo e cyberbullismo, il MIM apre una sezione dedicata a scuole, famiglie e studentiIl Ministero dell’istruzione e del merito, con una circolare del 20 maggio, ha annunciato la nuova sezione del proprio sito istituzionale Bullismo e Cyberbullismo – Cosa sono, come riconoscerli, cosa ... orizzontescuola.it