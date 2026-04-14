Una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo a Torrevecchia Teatina | è il dono di Libra Aps-Ets

Venerdì 17 aprile, a Torrevecchia Teatina, si terrà la consegna di una panchina gialla donata dall’associazione Libra Aps-Ets all’amministrazione comunale. L’evento coinvolgerà le scuole del paese e si svolgerà a partire dalle ore 9. La panchina, simbolo di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sarà collocata in uno degli spazi pubblici del comune.

Venerdì 17 aprile, dalle ore 9, Torrevecchia Teatina, insieme alle scuole, vivrà un momento di grande impatto sociale insieme all’Aps Ets Libra: la consegna all’amministrazione comunale della panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. Una panchina donata all’associazione da Angelo.🔗 Leggi su Chietitoday.it "A Lanciano una panchina gialla contro il bullismo": l'appello dei bambini al sindacoOltre 250 alunni e alunne dell'istituto comprensivo “Mario Bosco” sono stati protagonisti questa mattina, 9 febbraio, della manifestazione di... Panchina Gialla contro il Bullismo a CastrovillariSabato 7 febbraio, alle ore 10:00, in Piazza Indipendenza verrà inaugurata la Panchina Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo, iniziativa... Oggi è la Giornata Internazionale del Bacio , il gesto più naturale e dolce per dimostrare il proprio amore! … a Montelapiano le coppie suggellano con un bacio il loro amore sotto il “cercone”, storica quercia del paese! A Torrevecchia Teatina il mu - facebook.com facebook