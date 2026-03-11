Gli studenti di Taranto hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i Carabinieri in una giornata dedicata a discutere di bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa ha coinvolto ragazzi di diverse scuole che hanno partecipato a incontri informativi e dibattiti per approfondire i rischi e le conseguenze di questi fenomeni. L’evento si è svolto in un'atmosfera di dialogo e ascolto reciproco.

Tarantini Time Quotidiano Una giornata di confronto e riflessione sul bullismo e sul cyberbullismo per gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli”, che hanno incontrato i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”. All’iniziativa hanno preso parte circa 140 ragazzi accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico. A dialogare con gli studenti sono stati il comandante della Compagnia di Martina Franca, maggiore Silvana Fabbricatore, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Ionico, maresciallo capo Antonio Sirsi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bullismo e cyberbullismo, studenti a confronto con i Carabinieri

