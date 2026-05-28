La Polizia stradale di Fano è al centro di un caso che coinvolge il comandante, i suoi figli e la compagna di uno di loro, tutti presenti nello stesso ufficio. Il Sindacato Autonomo di Polizia ha richiesto chiarimenti ufficiali all’amministrazione sulla situazione. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli agenti, che chiedono trasparenza. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali o eventuali provvedimenti.

FANO - Un caso che il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) definisce «oggettivamente visibile» e sul quale ora chiede chiarimenti all’Amministrazione. Al centro della polemica c’è la Sottosezione della Polizia Stradale di Fano dove, secondo quanto denunciato dal sindacato, risulterebbero assegnati il responsabile dell’ufficio, i suoi due figli e la compagna di uno dei due. Una situazione che il sindacato autonomo definisce «inopportuna» sotto il profilo organizzativo e della percezione di imparzialità. «Dubbi sull’opportunità delle assegnazioni» Nel comunicato diffuso dalla segreteria regionale marchigiana del SAP, il sindacato sottolinea che la presenza contemporanea di più componenti dello stesso nucleo familiare nella medesima struttura «fa inevitabilmente sorgere dubbi sull’opportunità e sulla gestione delle assegnazioni». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Bufera sulla Polstrada di Fano: «Nello stesso ufficio il comandante, i figli e la compagna di uno di loro»

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