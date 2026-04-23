Moglie e figli nello stato di famiglia per il reddito di cittadinanza ma loro vivono in Africa | assolto dalla truffa

Un uomo aveva presentato una richiesta per il reddito di cittadinanza dichiarando di essere sposato e di avere figli, inserendo questi dati nello stato di famiglia. Tuttavia, non aveva segnalato che la moglie e i figli risiedevano da anni in Africa. Dopo un procedimento legale, è stato dichiarato non colpevole di truffa.

Aveva presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, indicando di essere sposato e di avere figli, ma dimenticandosi di dire che, in realtà, vivevano all'estero da anni. E per questo la Procura di Perugia aveva chiesto che venisse processato per truffa. Il giudice per l’udienza preliminare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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