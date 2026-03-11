Polstrada La Rosa è il nuovo comandante

Alla polstrada di Altedo di Malalbergo, l’ispettore Giorgio La Rosa, nato nel 1985, prende il posto di Pier Paolo Romagnoli come nuovo comandante. La Rosa, sposato e padre di tre figlie, assume il ruolo dopo aver lavorato in diverse sedi della polizia stradale. La sua nomina è ufficiale e diventa effettiva immediatamente.

Alla polstrada, sottosezione di Altedo di Malalbergo, dopo Pier Paolo Romagnoli, arriva un nuovo comandante: l’ispettore Giorgio La Rosa, classe 1985, sposato e padre di tre figlie. Nato a Marsala ha conseguito il diploma di perito commerciale e programmatore nell’anno 2004, poi ha prestato servizio nell’Aeronautica militare dal settembre 2004 al gennaio 2005 e nella Marina militare dal gennaio 2005 al giugno 2008. Entra nella polizia di Stato dal settembre 2008 dopo il corso di formazione alla Scuola allievi agenti di Peschiera del Garda. Da quel momento è stato aggregato all’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico di Roma nel settembre 2009, poi assegnato alla sottosezione polizia stradale di Altedo nel maggio 2010. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

