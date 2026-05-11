Caso Savini Anselmo chiede le dimissioni del sindaco Alan Fabbri | tutte le motivazioni

L’ex candidato sindaco per il centrosinistra, Fabio Anselmo, ha chiesto le dimissioni del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. La richiesta è stata avanzata insieme a Leonardo Fiorentini e Arianna Poli. La vicenda riguarda il caso Savini, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni di questa richiesta. La discussione si inserisce nel contesto di tensioni politiche locali.

Dimissioni. E’ la richiesta che Fabio Anselmo, ex candidato sindaco per il centrosinistra, (insieme a Leonardo Fiorentini e Arianna Poli) rivolge al primo cittadino di Ferrara, Alan Fabbri. La motivazione risiede nella vicenda dell’incidente stradale che ha coinvolto lo stesso primo cittadino in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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