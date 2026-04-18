Unieuro missione a Pesaro col cuore leggero | Vogliamo toglierci delle soddisfazioni

Dopo aver raggiunto la salvezza, la squadra di Pesaro si prepara a disputare le ultime partite del campionato con l’obiettivo di concludere la stagione senza pressioni e con la volontà di ottenere qualche risultato positivo. La squadra ha deciso di concentrarsi sull’onorare il campionato fino alla fine, con un atteggiamento sereno e senza timori, dopo un percorso difficile durante tutto l’anno.

A salvezza ottenuta, in casa biancorossa resta un campionato da onorare fino in fondo oltre alla voglia di regalarsi qualche soddisfazione, al termine di una stagione complicata, potendo giocare a mente sgombra e senza pressioni particolari. Con il derby casalingo contro la Fortitudo sullo sfondo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Amedeo Bagnis: “Orgoglioso del quinto posto, nel team event possiamo toglierci soddisfazioni”Sulla pista Eugenio Monti di Cortina si è da poco conclusa l’ultima manche dello skeleton maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tripla provvidenziale di Pepe a 7 secondi dalla fine: l'Unieuro batte al fotofinish Cento, "una vittoria col cuore"La squadra di coach Antimo Martino si è imposta col risultato di 90 a 88, non riuscendo a ribaltare l'83 a 76 del match dell'andata L'uomo della... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Unieuro: contro Pesaro assenti Pepe e Tavernelli; Unieuro – Fortitudo, disposizioni biglietteria. Pinza: Unieuro a Pesaro con cuore leggero e voglia di vincereA salvezza ottenuta e con il derby casalingo contro la Fortitudo sullo sfondo, l’Unieuro Forlì si appresta ad affrontare la difficile trasferta di ... corriereromagna.it