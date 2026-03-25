Cristian Bucchi si prepara per la partita contro l’Ascoli mantenendo un atteggiamento di serenità, come ribadito durante il Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, dove ha ricevuto un premio dedicato a Corrado Viciani. Il tecnico dell’Arezzo ha sottolineato di non voler fare calcoli in vista del big match, concentrandosi sull’aspetto mentale e sulla preparazione della squadra.

Verso l’Ascoli con una parola d’ordine: serenità. Un concetto che Cristian Bucchi ha ripetuto anche lunedì sera a margine del Gran Galà dello Sport che si è tenuto a Castiglion Fiorentino e dove il tecnico amaranto ha ritirato il premio intitolato a Corrado Viciani. "Prepareremo la partita come abbiamo sempre fatto, ovvero con tranquillità e lavorando sereni nei prossimi giorni. Siamo consapevoli che ci aspetta un match diverso dagli altri per il peso specifico che rappresenta per il campionato. "Ci avvicineremo alla sfida di lunedì con le nostre certezze, conoscendo il valore dell’avversario – sottolinea l’allenatore – dobbiamo focalizzarci sui noi stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, Bucchi carica il big match: "L’Ascoli? Non facciamo calcoli"

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