Lo stilista ha commentato le sue impressioni sugli atleti, affermando che Chivu gli ricorda Ancelotti e che Sinner lo emoziona. Ha anche detto di aver parlato con un dirigente, senza specificare i dettagli. Ha espresso il suo interesse per lo sport, definendolo qualcosa di sacro, e ha commentato che Sinner sembra stanco, suggerendo che dovrebbe tornare a guardare le stelle, perché viene da un paese come il suo.

Oggi non è facile parlare del bello del calcio italiano, che pure resta una sua grande passione: non è tempo di disfattismo ma di correzioni e adeguamenti, dice. Però c’è il bello dello sport italiano, oggi: emozionarsi per quello è facilissimo. Brunello Cucinelli ti spiega il concetto con una delle sue visioni garbate: "Io e mia moglie eravamo seduti sul divano a guardare Sinner e lei mi ha detto: 'Pensa, una volta parlavate solo di calcio.'. Oggi ci appassioniamo molto più di un tempo a tutti gli sport, e lo sport è qualcosa di sacro, eh? Mica per caso, in tempo di guerra, la chiamavano la tregua sacra". Due anni fa, ricorda?, ci disse: 'Un calcio con più garbo, rispetto e lealtà è il mio sogno'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brunello Cucinelli: "Chivu mi ricorda Ancelotti, Sinner mi emoziona. E a Gerry Cardinale ho detto che.."

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