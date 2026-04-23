Una donna di 98 anni continua a mantenersi attiva, allenandosi quattro volte a settimana, portando a spasso il cane ogni giorno e praticando yoga. La sua routine quotidiana è stata raccontata da una personal trainer molto seguita sui social, che ha condiviso questa storia. La donna dimostra di tenere molto alla propria salute e al benessere fisico, nonostante l’età avanzata.

Lauren Ohayon, una personal trainer molto attiva su Instagram, ha condiviso la storia incredibile della 98enne Ilse. Una donna in forma che si allena quattro volte a settimana, porta a spasso il cane ogni giorno e pratica yoga. Ohayon ha scritto: “Mi ha detto che ha iniziato ad essere fisicamente attiva dopo la morte di suo marito, quando aveva 60 anni”. E ancora: “Ilse ha lasciato l’Austria all’età di 11 anni su un Kindertransport a Londra durante l’annessione nazista e ha lasciato alle spalle tutta la sua famiglia, compresa la sorella minore che non aveva un posto sulla barca. Sono stati tutti uccisi ad Auschwitz. Suo padre sopravvisse ai campi solo per morire di complicazioni dovute alla tortura prima che Ilse potesse riunirsi con lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho 98 anni mi alleno quattro volte a settimana, porto a spasso il cane ogni giorno e pratico yoga”: la storia di Ilse

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