Pomeriggio di fuoco in A22 | il camion brucia autostrada chiusa
Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 14:30, un camion ha preso fuoco sulla corsia sud dell’A22, all’altezza di Vadena. L’incendio ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada, creando disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause del rogo. La strada è stata riaperta dopo alcune ore di intervento.
L’allarme è scattato intorno alle 14:30 di martedì 26 maggio quando sulla corsia sud dell’Autobrennero, all’altezza di Vadena, un camion ha preso fuoco.I primi a giungere sul posto sono stati i vigili del fuoco di Bolzano, che hanno trovato il mezzo già completamente avvolto dalle fiamme, con una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Maxi tamponamento tra quattro camion, autostrada chiusaUn maxi tamponamento tra quattro camion ha provocato la chiusura di un tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Bologna San Lazzaro...
Maxi tamponamento tra quattro camion, autostrada chiusa | VIDEOAlle ore 11:00 di oggi, un maxi tamponamento coinvolgendo quattro camion ha causato la chiusura di un tratto dell’autostrada A14 tra Bologna San...
Temi più discussi: Pomeriggio di fuoco, paura a Viddalba; Incendio in un capannone a Brivio, vigili del fuoco in azione; Roma, incendio su via Salaria: fumo nero e forti esplosioni sotto il ponte di Prati Fiscali; Incendio in un capannone di Brivio, 9 mezzi dei vigili del fuoco sul posto.
Un moto-aliante è precipitato questo pomeriggio, poco dopo le 15 e trenta, in un luogo impervio a Gorno, in provincia di Bergamo. Immediati i soccorsi di 118, Soccorso alpino e vigili del fuoco. Per il pilota, un uomo di cinquant'anni, però, non c'è stato nulla x.com
Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, i Vigili del Fuoco di Cuneo sono intervenuti in via Abate a Peveragno per domare un incendio che ha interessato una veranda e tende da sole, senza causare feriti. facebook
Mail Call / Show ’n Tell: Atelier Durdan Crinière Ardente (Criniera Ardente) Edizione Speciale — #08 / 20 reddit
Camion in fiamme, incendio a Prati: sul posto i vigili del fuoco, colonna di fumo visibile da chilometriIncendio intorno all'una di oggi nel quartiere Prati a Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento del rogo ... fanpage.it
Camion a fuoco in galleria, chiuso per ore tratto dell’Autostrada del SoleCalenzano (Firenze), 29 gennaio 2026 – Caos in autostrada nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio: il traffico è rimasto bloccato diverse ore sulla A1 per un incendio in galleria. Ad andare a fuoco è stato ... lanazione.it