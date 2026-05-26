Pomeriggio di fuoco in A22 | il camion brucia autostrada chiusa

Notizia in breve

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 14:30, un camion ha preso fuoco sulla corsia sud dell’A22, all’altezza di Vadena. L’incendio ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada, creando disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause del rogo. La strada è stata riaperta dopo alcune ore di intervento.