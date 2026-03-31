sono stati piantati 25 nuovi ciliegi selvatici al mulino vecchio di bellinzago novarese

Sono stati piantati 25 nuovi ciliegi selvatici presso il Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese. L'intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni e scuole locali. L'iniziativa mira ad aumentare la presenza di alberi nel territorio e coinvolge diversi soggetti del territorio. La piantagione si inserisce in un progetto di valorizzazione ambientale della zona.

Il Parco del Ticino e il Distretto Rotary 2031 insieme per compensare le emissioni di CO2 e promuovere l'educazione ambientale con gli studenti dell'Istituto Bonfantini Una sinergia tra istituzioni, associazioni e mondo della scuola per dare un respiro più verde al territorio. Lo scorso 27 marzo, presso l'area del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, sono stati messi a dimora 25 esemplari di ciliegio selvatico (Prunus avium). L'intervento, nato dalla collaborazione tra l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e il Distretto Rotary 2031, rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità e la tutela della biodiversità locale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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