Brt Scaramuzzi presenta i bus elettrici | Già arrivati a Bari sono ricchi di tecnologia

Un nuovo bus elettrico è arrivato a Bari. Dotato di 16 telecamere ad alta definizione collegate a una centrale operativa, può percorrere fino a 550 km al giorno con pieno carico e climatizzazione accesa. È un mezzo di ultima generazione, interamente elettrico, che integra avanzate tecnologie di sicurezza e autonomia. La presentazione è stata fatta da un rappresentante di un’azienda di trasporti.

“Il mezzo è dotato di 16 telecamere ad alta definizione, tutte collegate con una centrale operativa. Un bus di ultima generazione, totalmente elettrico, con una grande capacità: a pieno carico, con la climatizzazione accesa, può percorrere fino a 550 km al giorno”. Sono queste la parole con cui. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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