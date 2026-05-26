Brt e polemiche il Pd Bari lancia il tour nei quartieri | L' assessore Scaramuzzi spiegherà il progetto

L’assessore alla Cura del Territorio ha partecipato a un’assemblea del circolo Pd nel Municipio 1 di Bari, in via Zara. Durante l’incontro, è stato annunciato un tour nei quartieri della città, durante il quale l’assessore spiegherà il progetto in dettaglio. La riunione ha coinvolto membri del partito e cittadini, ed è stata caratterizzata dalla presenza di un rappresentante istituzionale. Nessuna altra informazione riguardo ai contenuti specifici del progetto è stata resa nota.

L'assemblea del circolo Pd del Municpio 1 di Bari, in via Zara, ha visto ieri la partecipazione dell'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi. Al centro del dibattito è stato posto il progetto Brt che dal 2027 punta a rivoluzionare il trasporto pubblico in città. L'assessore ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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