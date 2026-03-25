I bus elettrici e-Brt collegano Bergamo con Dalmine e Verdellino quasi terminati i lavori

Il 25 marzo è stata annunciata una fase avanzata dei lavori per i bus elettrici e-Brt che collegano Bergamo con le località di Dalmine e Verdellino. Le operazioni di installazione e messa in funzione sono quasi concluse, segnando un passo importante nel progetto di modernizzazione del trasporto pubblico locale. La presentazione ha mostrato i primi risultati concreti delle attività in corso.

Bergamo. Mercoledì 25 marzo è stata presentata una concreta anticipazione del sistema e-Brt Bergamo – Dalmine – Verdellino, il primo sistema di trasporto rapido su bus elettrici a livello regionale che collegherà il polo intermodale della stazione di Bergamo con il Comune di Dalmine e con la stazione di Verdellino, attraverso due dei suoi elementi più distintivi: i nuovi autobus elettrici e le pensiline di fermata. Ad oggi, con la conclusione dell’intubamento dell’intera roggia lungo la Sp525, e le ultime lavorazioni di cantiere, l’intervento complessivo ha raggiunto l’82% delle lavorazioni, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Il progetto e-Brt si configura come un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico sin dalla sua attivazione, contribuendo in modo significativo alla riqualificazione urbana delle aree attraversate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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